Portici e San Giorgio a Cremano, Carabinieri setacciano le strade: 3 arresti (I NOMI) (Di sabato 20 febbraio 2021) Portici e San Giorgio a Cremano: tre arresti per maltrattamenti e spaccio di droga. I Carabinieri hanno inoltre denunciato tre persone. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – hanno setacciato le strade di Portici e San Giorgio a Cremano. 3 arresti e 3 Leggi su 2anews (Di sabato 20 febbraio 2021)e San: treper maltrattamenti e spaccio di droga. Ihanno inoltre denunciato tre persone. Idella compagnia di Torre del Greco – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – hanno setacciato ledie San. 3e 3

UASG9 : RT @Saiano: Qualche foto aerea di uno dei simboli della nostra città #bologna by #drone #dronephotography #djiitalia #aerialphotography #ae… - Saiano : Qualche foto aerea di uno dei simboli della nostra città #bologna by #drone #dronephotography #djiitalia… - GeneviveIncazz1 : @Drittorovescio_ @AndreaRomano9 Voi dovete chiudere e andare a mendicare sotto i portici di San Pietro. E portatevi… - olivanera4k : @vivereinbilico @scarasbratti posto dove dormire a Milano: sotto i portici di San Babila, un posto molto caldo e ac… - il_misantropo : @EugenioCardi Bè con San Mario Draghi da Roma, non mi sarei aspettato nulla di meno. Mi preoccupa più la beatifica… -