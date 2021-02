Pompei, nominato il nuovo direttore: è l’archeologo Gabriel Zuchtriegel (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha annunciato che Gabriel Zuchtriegel guiderà il Parco Archeologico di Pompei con un incarico a tempo determinato. VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesIl nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei è l’archeologo Gabriel Zuchtriegel: sarà lui a guidare per i prossimi quattro anni il noto sito archeologico del Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla sua prima uscita pubblica dopo la conferma nel governo Draghi. I colloqui dei dieci candidati in lizza per la carica si sono tenuti il 10 e 11 febbraio davanti alla Commissione presieduta da Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e attualmente neoministro della Giustizia. ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha annunciato cheguiderà il Parco Archeologico dicon un incarico a tempo determinato. VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesIldel Parco Archeologico di: sarà lui a guidare per i prossimi quattro anni il noto sito archeologico del Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla sua prima uscita pubblica dopo la conferma nel governo Draghi. I colloqui dei dieci candidati in lizza per la carica si sono tenuti il 10 e 11 febbraio davanti alla Commissione presieduta da Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e attualmente neoministro della Giustizia. ...

