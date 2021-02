Poliziotto penitenziario stroncato dal covid | lascia moglie e due figli

Leggi su anteprima24

Napoli – Morto un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Poggioreale. Adriano Cirella aveva solo 57 anni ee due. A breve sarebbe andato in pensione ma illo ha portato via. Un sovrintendente della Polizia Penitenziaria prossimo alla pensione, in servizio nel carcere di Napoli Poggioreale, è morto per le complicanze insorte a causa del-19. Lo rende noto Luigi Castaldo, il vice segretario del sindacato della Polizia Penitenziaria Osapp. "Adriano Cirella – continua Castaldo – aveva 57 anni,lae due. A breve sarebbe stato messo in quiescenza ma il virus se l'è portato via dopo un'estenuante battaglia che lo ha portato a subire anche una tracheotomia. Era ...