Poche le dosi per gli over 80. E i medici dello Smi si sfilano (Di sabato 20 febbraio 2021) Luci e ombre della campagna vaccinale agli anziani nelle mani dei medici di famiglia. Impossibile usare i sieri Pfizer a domicilio: i più vecchi dovranno aspettare Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 20 febbraio 2021) Luci e ombre della campagna vaccinale agli anziani nelle mani deidi famiglia. Impossibile usare i sieri Pfizer a domicilio: i più vecchi dovranno aspettare

lorepregliasco : Un brutto dato. In Italia abbiamo vaccinato troppo pochi over 80. Forse ampliare a dismisura la categoria del pers… - LeggoSono : RT @Ruffino_Lorenzo: Magari gli si poteva chiedere perché il Veneto è una delle poche regioni a non aver ancora iniziato a somministrare le… - elerub11 : RT @Ruffino_Lorenzo: Magari gli si poteva chiedere perché il Veneto è una delle poche regioni a non aver ancora iniziato a somministrare le… - CardelliAc : RT @Ruffino_Lorenzo: Magari gli si poteva chiedere perché il Veneto è una delle poche regioni a non aver ancora iniziato a somministrare le… - AmedeoG : RT @Ruffino_Lorenzo: Magari gli si poteva chiedere perché il Veneto è una delle poche regioni a non aver ancora iniziato a somministrare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Poche dosi Donini: tagliate 5mila dosi da AstraZeneca 'Ci saranno i tempi tecnici per l'organizzazione ma soprattutto non ci sono tantissimi vaccini - ha spiegato ancora Donini - di AstraZeneca noi abbiamo poche decine di migliaia di dosi. Quindi per ...

Cosa succede se i Paesi poveri non avranno accesso ai vaccini Covid ...sono sulla buona strada per accumulare oltre 1 miliardo di dosi in più di quelle di cui hanno bisogno per vaccinare completamente tutti i propri abitanti [?] lasciando miliardi di persone con poche ...

Troppa attesa e poche dosi. la rabbia degli ottantenni del Veneziano La Nuova Venezia Vaccino, Astrazeneca taglia del 15% le dosi in consegna. Zingaretti:«Gravissimo» Astrazeneca ha tagliato le consegne dei vaccini previste per questa settimana. L'allarme sta arrivando dalle regioni che si aspettavano scorte che non arriveranno. Il taglio ...

Astrazeneca taglia i vaccini. Nel Lazio 9 mila dosi in meno Ancora un taglio nelle consegne dei vaccini Astrazeneca. Tutte le regioni d'Italia lamentano una riduzione nella quantità delle dosi ...

'Ci saranno i tempi tecnici per l'organizzazione ma soprattutto non ci sono tantissimi vaccini - ha spiegato ancora Donini - di AstraZeneca noi abbiamodecine di migliaia di. Quindi per ......sono sulla buona strada per accumulare oltre 1 miliardo diin più di quelle di cui hanno bisogno per vaccinare completamente tutti i propri abitanti [?] lasciando miliardi di persone con...Astrazeneca ha tagliato le consegne dei vaccini previste per questa settimana. L'allarme sta arrivando dalle regioni che si aspettavano scorte che non arriveranno. Il taglio ...Ancora un taglio nelle consegne dei vaccini Astrazeneca. Tutte le regioni d'Italia lamentano una riduzione nella quantità delle dosi ...