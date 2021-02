Pitta Kathalu | trama e trailer del nuovo film indiano su Netflix

(Di sabato 20 febbraio 2021), ilantologicodal 19 febbraio sudella pellicola diretta da quattro registi diversi A partire dal 19 febbraio sarà disponibile sulla piattaforma streamingla pellicola antologica indiana. Il colosso sembra voler puntare ancora una volta sulle pellicole indiane; infatti quest’ultima arriva dopo il successo de La Tigre Bianca. Nonostante l’alto profilo del, la pellicola con protagonista Priyanka Chopra Jonas non è entrata in Top Ten dei titoli più popolari suin Italia. Vedremo se atoccherà un destino diverso. Questoantologico ...

In uscita nei giorni successivi anche "Tua per sempre", "Il cammino di Xico", "I care a lot" e "". Ma non usciranno solo i nuovi film originali Netflix. In arrivo nel catalogo, infatti, ...Uno speciale interattivo- dal 19 febbraio - Segreti, bugie, gelosia e possessività: le quattro storie di questo film antologico esplorano il lato oscuro e ingannevole dell'amore. Pazzo ...Pitta Kathalu, il film antologico indiano dal 19 febbraio su Netflix. Trama e trailer della pellicola diretta da quattro registi diversi ...