Pioli “Vogliamo il derby, Ibra-Lukaku? Scelgo Zlatan” (Di sabato 20 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “I nostri tifosi continuano a dimostrare di essere speciali. E’ un dispiacere non potere giocare in un San Siro stracolmo di entusiasmo”. Il primo pensiero di Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter, è andato ai supporter rossoneri che continuano a stare il più vicino possibile alla squadra: “Ho apprezzato l’iniziativa del club con derby together – ha proseguito Pioli – per far stare vicini i tifosi, speriamo possa essere l’ultimo derby senza di loro”. La stracittadina di Milano è una gara fondamentale per entrambe le squadre in ottica corsa scudetto, con i nerazzurri che attualmente hanno un punto di vantaggio sui rossoneri: “Stiamo facendo un percorso che ci sta dando soddisfazione. Siamo vogliosi di far bene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “I nostri tifosi continuano a dimostrare di essere speciali. E’ un dispiacere non potere giocare in un San Siro stracolmo di entusiasmo”. Il primo pensiero di Stefano, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delcontro l’Inter, è andato ai supporter rossoneri che continuano a stare il più vicino possibile alla squadra: “Ho apprezzato l’iniziativa del club contogether – ha proseguito– per far stare vicini i tifosi, speriamo possa essere l’ultimosenza di loro”. La stracittadina di Milano è una gara fondamentale per entrambe le squadre in ottica corsa scudetto, con i nerazzurri che attualmente hanno un punto di vantaggio sui rossoneri: “Stiamo facendo un percorso che ci sta dando soddisfazione. Siamo vogliosi di far bene ...

