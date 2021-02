Pietradefusi | auto si ribalta e finisce fuori strade | quattro feriti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle 18.00 di oggi 20 febbraio, è intervenuta ain località Scivolatoio, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura la quale sbandava e finivastradandosi.le persone a bordo che rimanevano incastrate nell’abitacolo, e dopo essere state estratte sono state affidate ai sanitari del 118 intervenuti, i quali disponevano per tre di loro il ricovero presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso, e uno presso l’ospedale di Ariano Irpino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

