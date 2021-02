Pierpaolo Pretelli litiga con Zelletta per il vino: c’entra Dayane (Di sabato 20 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli vs Andrea Zelletta Nonostante manchino pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 5, le tensioni tra i concorrenti sono ancora alle stelle. Stanotte infatti, subito dopo la fine della diretta, si è scatenata una piccola discussione tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Il motivo? Un bicchiere di vino negato a Dayane Mello! L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 20 febbraio 2021)vs AndreaNonostante manchino pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 5, le tensioni tra i concorrenti sono ancora alle stelle. Stanotte infatti, subito dopo la fine della diretta, si è scatenata una piccola discussione trae Andrea. Il motivo? Un bicchiere dinegato aMello! L'articolo proviene da Novella 2000.

infoitcultura : Giulia Salemi fuori dal GF VIP 5 per un soffio: Pierpaolo Pretelli si sente in colpa - blurrygomvez : @GiuliaSalemi93 mi aspetto le dirette con Pierpaolo Pretelli mentre commentate mamma Fariba all’isola LO PRETENDO - 1973Dario09 : Chi vorreste come 4° e 5° finalista? #tzvip #GFvip #exrosmello #prelemi #zorzando #zengavò #dayla #dayaners… - Laura17498181 : #GFvip Pierpaolo Pretelli:' Non ce la faccio a stare qui' Ecvo, appunto...e iniziata la sceneggiata.... - blurrygomvez : @GiuliaSalemi93 pretendo delle dirette con Pierpaolo Pretelli in cui commenti mamma Fariba all’isola LO PRETENDO -