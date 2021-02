StefanoAndriano : RT @SecolodItalia1: Pesanti insulti alla Meloni dal prof. Gozzini a Controradio. FdI: «L’università di Siena lo sospenda» (video) https://t… - CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Pesanti insulti alla Meloni dal prof. Gozzini a Controradio. FdI: «L’università di Siena lo sospenda» (video) https://t… - SecolodItalia1 : Pesanti insulti alla Meloni dal prof. Gozzini a Controradio. FdI: «L’università di Siena lo sospenda» (video)… - NutriadiTommy : @middleton____ Che schifo. È da oggi che mi trovo a difendere Rosina da ogni tipo di attacco non perché io sia part… - FrancescaMilana : D’accordo con il vet, oggi è giunto il fine pena per la gatta. Appena uscita ha litigato con Tigro, il gatto dei vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesanti insulti

Il Secolo d'Italia

Minacce esui social per il corpo della Polizia locale del Montorfano: denunciate 10 persone per diffamazione aggravata e istigazione alla violenza e a delinquere. Accuseper una discussione ...Sono diventati ben presto virali glirivolti a Zlatan Ibrahimovic, che ieri non è sceso in campo. ' Sporco balija ', le parole in questione: insulto razziale di natura etnica che sottolinea ...Il tifo becero. Quello che rovina il mondo del calcio, gettandogli addosso quel fango che non meriterebbe affatto. Foto di Riccardo Antimiani / Ansa. Colpa di quegli pseudo-tifosi ...Luca De Aliprandini è d'argento. L'azzurro sorprende tutti e chiude secondo nel gigante maschile, portando all'Italia la seconda medaglia dei Mondiali di Cortina. Ora ...