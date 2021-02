"Per te si divertono?", "Ma piantala, hai rotto...". Ed è "rissa" in tv tra Merlino e Feltri (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Acceso scontro su La7, nel corso del programma "L'aria che tira", tra la conduttrice e il direttore di Libero sul tema dell'aborto e delle donne in politica In pochi avrebbero scommesso che l'ultima puntata de L'Aria che tira sarebbe finita in bagarre tra Myrta Merlino e il direttore di Libero, Vittorio Feltri. L'esordio della trasmissione, in onda su La7, aveva offerto spunti interessanti e larghe vedute di intesa sul ruolo delle donne nel lavoro e in politica. Ma una volta toccato il tema dell'aborto, la situazione è sfuggita di mano a tutti e sono volate parole grosse. Vittorio Feltri si è collegato in diretta con Myrta Merlino e la conduttrice ha accolto l'ospite elogiando il suo ultimo editoriale sulle donne in politica. La Merlino si è dimostrata in sintonia con la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Acceso scontro su La7, nel corso del programma "L'aria che tira", tra la conduttrice e il direttore di Libero sul tema dell'aborto e delle donne in politica In pochi avrebbero scommesso che l'ultima puntata de L'Aria che tira sarebbe finita in bagarre tra Myrtae il direttore di Libero, Vittorio. L'esordio della trasmissione, in onda su La7, aveva offerto spunti interessanti e larghe vedute di intesa sul ruolo delle donne nel lavoro e in politica. Ma una volta toccato il tema dell'aborto, la situazione è sfuggita di mano a tutti e sono volate parole grosse. Vittoriosi è collegato in diretta con Myrtae la conduttrice ha accolto l'ospite elogiando il suo ultimo editoriale sulle donne in politica. Lasi è dimostrata in sintonia con la ...

