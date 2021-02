Pensioni, da Quota 100 alle contromisure di Draghi. Ecco come cambiano gli assegni (Di sabato 20 febbraio 2021) La riforma delle Pensioni è stata la grande assente nel discorso programmatico di Mario Draghi al Parlamento. Ma senza alcun dubbio le Pensioni rappresentano un punto centrale delle riforme che l’esecutivo Draghi dovrà affrontare. Sul tavolo il nodo rivalutazioni, l’uscita di scena di Quota 100 e la riforma previdenziale. Pensioni, la fine di Quota 100 Il governo Conte ha solo confermato l’estinzione di Quota 100 alla fine del 2021. Ma non ha chiarito come sarà sostituita la riforma. Di fatto, non sarà più possibile accedere al pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Ergo, resterà in piedi solo l’impianto della riforma del governo Monti e si formerà uno scalone di 5 anni per chi non maturerà quei requisiti entro dicembre ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) La riforma delleè stata la grande assente nel discorso programmatico di Marioal Parlamento. Ma senza alcun dubbio lerappresentano un punto centrale delle riforme che l’esecutivodovrà affrontare. Sul tavolo il nodo rivalutazioni, l’uscita di scena di100 e la riforma previdenziale., la fine di100 Il governo Conte ha solo confermato l’estinzione di100 alla fine del 2021. Ma non ha chiaritosarà sostituita la riforma. Di fatto, non sarà più possibile accedere al pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Ergo, resterà in piedi solo l’impianto della riforma del governo Monti e si formerà uno scalone di 5 anni per chi non maturerà quei requisiti entro dicembre ...

