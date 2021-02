Paura Dziczek, episodio già successo in passato: il racconto del medico (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli – “Dziczek è cosciente e in questo momento si trova all’ospedale di Ascoli per accertamenti“. Lo ha detto Epifanio D’Arrigo, medico sociale della Salernitana, al termine della partita di Ascoli. Il centrocampista campano si è accasciato al 40? della ripresa, perdendo i sensi. “A settembre ha avuto lo stesso episodio, simile nella forma. Allora furono fatte tutte le indagini con esito negativo“, ha sottolineato D’Arrigo. “Dziczek non è stato defibrillato, ha solo perso i sensi“, ha concluso il medico sociale del club granata prima di recarsi in ospedale per constatare da vicino le condizioni di salute del calciatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli – “è cosciente e in questo momento si trova all’ospedale di Ascoli per accertamenti“. Lo ha detto Epifanio D’Arrigo,sociale della Salernitana, al termine della partita di Ascoli. Il centrocampista campano si è accasciato al 40? della ripresa, perdendo i sensi. “A settembre ha avuto lo stesso, simile nella forma. Allora furono fatte tutte le indagini con esito negativo“, ha sottolineato D’Arrigo. “non è stato defibrillato, ha solo perso i sensi“, ha concluso ilsociale del club granata prima di recarsi in ospedale per constatare da vicino le condizioni di salute del calciatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : #Salernitana, attimi di paura per #Dziczek. Malore in campo: il centrocampista è stato subito trasferito in ospedale - CorSport : #Dziczek che paura! Ambulanza in campo in #AscoliSalernitana ???? - ChristianPelos2 : RT @Corriere: Paura per Dziczek in Ascoli-Salernitana: il giocatore si accascia al suolo. «Crisi epil... - Corriere : Attimi di paura a pochi minuti dalla fine di Ascoli-Salernitana - Corriere : Paura per Dziczek in Ascoli-Salernitana: il giocatore si accascia al suolo. «Crisi epil... -