Papa Francesco rovinato dal Covid? Il più impensabile dei disastri: Vaticano travolto dai debiti, cifre terrificanti (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Coronavirus non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi, precisamente dal 728 d.c, quando il sovrano longobardo Liutprando donò il territorio di Sutri a Papa Gregorio II, gestisce un patrimonio millenario. La Santa Sede ha approvato il budget previsionale 2021 che dovrebbe registrare nell'esercizio finanziario di quest' anno un deficit da quasi 50 milioni di euro ascrivibile principalmente agli effetti della pandemia. Giovedì sera il budget 2021 ha ricevuto il nulla osta del Santo Padre ma è stato proposto dalla Segreteria per l'Economia discusso e approvato martedì scorso. Le entrate totale ammontano a 260.4 milioni di euro ed uscite pari a 310.1 milioni di euro, la Santa Sede prevede un deficit di 49.7 milioni di euro nel 2021, «pesantemente influenzato dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19», come riferisce un comunicato della ...

