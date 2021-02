Papa Francesco alla poetessa Bruck: "Chiedo perdono per la Shoah" (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Questo pomeriggio, alle 16, Papa Francesco ha fatto visita alla poetessa Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, nella sua casa a Roma. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "La conversazione con il Papa ha ripercorso quei momenti di luce di cui è stata costellata l'esperienza dell'inferno dei lager e ha evocato - sottolinea Bruni - i timori e le speranze per il tempo che viviamo, sottolineando il valore della memoria e il ruolo degli anziani nel coltivarla e tramandarla ai più giovani". Dopo circa un'ora, Papa Francesco e la signora Bruck si sono salutati e il Pontefice ha fatto ritorno in Vaticano. La scrittrice ungherese, quasi novantenne, vive da lungo ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Questo pomeriggio, alle 16,ha fatto visitaEdith, sopravvissuta, nella sua casa a Roma. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "La conversazione con ilha ripercorso quei momenti di luce di cui è stata costellata l'esperienza dell'inferno dei lager e ha evocato - sottolinea Bruni - i timori e le speranze per il tempo che viviamo, sottolineando il valore della memoria e il ruolo degli anziani nel coltivarla e tramandarla ai più giovani". Dopo circa un'ora,e la signorasi sono salutati e il Pontefice ha fatto ritorno in Vaticano. La scrittrice ungherese, quasi novantenne, vive da lungo ...

vaticannews_it : #20febbraio #PapaFrancesco fa visita ad Edith Bruck, la scrittrice ungherese sopravvissuta ad Auschwitz. Rimasto co… - vaticannews_it : #20febbraio #PapaFrancesco in #Iraq per portare gioia e consolazione. Intervista al cardinale Sandri.… - NicolaPorro : L’euro, il global warming, Papa Francesco. Franco Battaglia fa le pulci al discorso di #Draghi ?? - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Papa Francesco alla poetessa Bruck: 'Chiedo perdono per la Shoah' - Agenzia_Italia : Papa Francesco alla poetessa Bruck: 'Chiedo perdono per la Shoah' -