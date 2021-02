Pamela Barretta costretta a operarsi di nuovo | “Il mio ex mi ha perforato il timpano”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 febbraio 2021)deve tornare sotto i ferri per rimediare ai danni subiti in passato a causa della violenza di un ex compagno. La dama del trono over di Uomini e Donne in passato aveva già parlato di questa triste vicenda e ora ha fatto sapere che i medici le hanno consigliato diper eliminare i dolori fisici residui, che non l’hanno mai abbandonata e che spesso la tengono sveglia la notte. Cosìsi è decisa e seguirà il loro consiglio, anche se ovviamente l’operazione (che avverrà in anestesia totale) le fa paura. La bella pugliese ha approfittato della cosa per lanciare un messaggio a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza dal proprio partner. “Il mio orecchio è vittima di violenza. Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto ...