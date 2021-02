Palermo-Catanzaro, Boscaglia: “Almici e Santana sono disponibili. Squadra che vince non si cambia? Rispondo così” (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Catanzaro.LIVE Palermo, le parole di Boscaglia in conferenza stampaArchiviate le due vittorie consecutive contro Bisceglie e Turris, il Palermo si appresta a tornare al "Renzo Barbera" per provare a dare continuità al proprio percorso. Sulla strada dei rosanero ci sarà pero l'ostica compagine guidata da Antonio Calabro. Il Catanzaro milita infatti nella parte alta della classifica del girone C di Serie C, e proprio per questa ragione Roberto Boscaglia sa bene l'importanza della gara che Lorenzo Lucca e compagni si apprestano a vivere da protagonisti. L'impegno della Squadra del patron Dario Mirri è stato analizzato dallo stesso ex tecnico del Trapani intervenuto nella consueta conferenza stampa ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca sempre meno a.LIVE, le parole diin conferenza stampaArchiviate le due vittorie consecutive contro Bisceglie e Turris, ilsi appresta a tornare al "Renzo Barbera" per provare a dare continuità al proprio percorso. Sulla strada dei rosanero ci sarà pero l'ostica compagine guidata da Antonio Calabro. Ilmilita infatti nella parte alta della classifica del girone C di Serie C, e proprio per questa ragione Robertosa bene l'importanza della gara che Lorenzo Lucca e compagni si apprestano a vivere da protagonisti. L'impegno delladel patron Dario Mirri è stato analizzato dallo stesso ex tecnico del Trapani intervenuto nella consueta conferenza stampa ...

