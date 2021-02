Palermo-Catanzaro | accadde all’andata | al “Ceravolo” finì 1-1 Il racconto del match

(Di sabato 20 febbraio 2021) Uno a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della gara disputata lo scorso 4 novembre allo Stadio "Nicola".Stavolta sarà: un vero e proprio scontro diretto in ottica play-off, che potrebbe trasformarsi in una rampa di lancio per puntare a qualcosa in più rispetto all'attuale posizione in classifica. I rosanero occupano attualmente l'ottavo posto a quota 33 punti, mentre i calabresi hanno conquistato fin qui 38 punti, alle spalle di Ternana, Avellino e Bari.In occasione deld'andata, la compagine siciliana è apparsa coraggiosa e aggressiva nonostante l’incubo Covid-19, che aveva letteralmente falcidiato l'organico rosanero, causando il rinvio di ben quattro gare con conseguente inattività ed intasamento del calendario. La squadra di Roberto Boscaglia, infatti, si è resa ...

- Domani alle 12.30 ilaffronterà il. La sfida si prospetta difficile ed interessante per scalare delle posizioni in classifica per i rosanero, che vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Alla ...L'allenatore del, Roberto Boscaglia , interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro il. Per i rosa è una prova importante contro una diretta concorrente per i playoff. Segui la ...Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo che ospiterà il Catanzaro, alla vigilia ha parlato in conferenza. Queste le principali tematiche trattate. ACCIACCATI: “Valente sarà fuori per un piccolo prob ...Alla vigilia della sfida Boscaglia ha parlato in conferenza stampa e ha cominciato dagli infortunati. “Almici e Santana sono disponibili per domani. Valente contro la Turris ha avuto un problema musco ...