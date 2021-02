Palermo, Boscaglia sorride: si svuota l’infermeria, solo in tre salteranno il Catanzaro (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Palermo svuota l'infermeria.Mister Roberto Boscaglia può finalmente contare sulla squadra quasi al completo in vista dei diversi impegni ravvicinati da qui all'inizio di marzo. Il tecnico gelese in diverse occasioni ha dovuto fare di necessità virtù e schierare in particolari situazioni calciatori fuori ruolo e modificare assetto tattico. Adesso la situazione infortunati sembra sia stata solo un brutto incubo, infatti al momento i non arruolatili sono solo 3: un calciatore per ruolo. In difesa assente certo sarà Masimiliano Doda che ha rimediato negli scorsi giorni un infortunio al bicipite femorale, a centrocampo out Odjer che non ha recuperato al contrario si Santana che ci sarà contro il Catanzaro. Torna anche Gregorio Luperini che ha scontato il turno di squalifica, in avanti si ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Ill'infermeria.Mister Robertopuò finalmente contare sulla squadra quasi al completo in vista dei diversi impegni ravvicinati da qui all'inizio di marzo. Il tecnico gelese in diverse occasioni ha dovuto fare di necessità virtù e schierare in particolari situazioni calciatori fuori ruolo e modificare assetto tattico. Adesso la situazione infortunati sembra sia stataun brutto incubo, infatti al momento i non arruolatili sono3: un calciatore per ruolo. In difesa assente certo sarà Masimiliano Doda che ha rimediato negli scorsi giorni un infortunio al bicipite femorale, a centrocampo out Odjer che non ha recuperato al contrario si Santana che ci sarà contro il. Torna anche Gregorio Luperini che ha scontato il turno di squalifica, in avanti si ...

