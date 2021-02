Palermo, 145 percettori del reddito di cittadinanza erano stati condannati per mafia (Di sabato 20 febbraio 2021) La Guardia di finanza di Palermo ha individuato 145 soggetti che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. erano pregiudicati. Palermo – I finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno portato alla luce decine e decine di violazioni in tema di percezione del reddito di cittadinanza. Palermo, reddito di cittadinanza senza averne diritto In pratica, i soggetti in questione incassavano il sussidio pur non avendone diritto. I 145 percettori avevano avuto condanne per mafia. La Guardia di finanza li ha denunciati con l’accusa di dichiarazioni mendaci volte all’ottenimento del reddito di cittadinanza e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) La Guardia di finanza diha individuato 145 soggetti che percepivano ildipur non avendone diritto.pregiudicati.– I finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno portato alla luce decine e decine di violazioni in tema di percezione deldidisenza averne diritto In pratica, i soggetti in questione incassavano il sussidio pur non avendone diritto. I 145avevano avuto condanne per. La Guardia di finanza li ha denunciati con l’accusa di dichiarazioni mendaci volte all’ottenimento deldie ...

