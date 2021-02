Palermo | 145 condannati per mafia percepiscono reddito cittadinanza

(Di sabato 20 febbraio 2021) Queste persone sono state segnalata per il reato di dichiarazioni mendaci volte all'ottenimento deldie per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed all'Inps L'articolo proviene da Firenze Post.

la guardia di finanza ha individuatosoggetti con precedenti condanne per mafia che hanno percepito il reddito di cittadinanza non avendone diritto. Sono stati denunciati con l'accusa ...Inoltre, le Fiamme Gialle palermitane hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura dinei confronti di 26 condannati per associazione di tipo ...Nell’elenco anche il boss della Kalsa Antonino Lauricella e Maria Vitale detta la «postina», figlia del capomafia di Partinico Leonardo ...Le ricerche hanno riguardato circa 1.400 persone, tra cui sono stati selezionati coloro che a partire dal 2009 hanno subito condanne definitive per reati che impediscono di fruire del reddito di citta ...