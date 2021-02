Overwatch 2 | il nuovo eroe Sojourn si mostra in azione nell' ultimo dietro le quinte di Blizzard

(Di sabato 20 febbraio 2021) Durante la BlizConline 2021, gli sviluppatori dihanno rivelato diversi dettagli (pochi, a dire il vero) su2, sul design dei vecchi eroi e, cosa più importante, su, ilche verrà introdotto in questo sequel. Eravamo già al corrente dell'esistenza di questa eroina,ta per la prima volta durante il reveal di2 lo scorso anno: ora è arrivato il turno di scoprire qualcosa in più su di lei. Possiamo ammirareinnel video di presentdi2 (andate al minuto 11:00), dove vieneta insieme alla sua arma, una railgun. Leggi altro...

