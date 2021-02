Ottaviano, niente funerali pubblici per il boss Raffaele Cutolo (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo del boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, detenuto al 41 bis e morto lo scorso mercoledì 17 nel carcere di Parma. No ai funerali in forma pubblica per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata, detenuto al 41 bis e morto lo scorso mercoledì 17 nel carcere Leggi su 2anews (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo deldella Nuova Camorra Organizzata,, detenuto al 41 bis e morto lo scorso mercoledì 17 nel carcere di Parma. No aiin forma pubblica per, ildella Nuova Camorra Organizzata, detenuto al 41 bis e morto lo scorso mercoledì 17 nel carcere

