Ospedale Sarno | Villani M5S | “Bene la lungodegenza ma non si depotenzi medicina”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Trasferimento del reparto diall’di: ottima possibilità di crescita per il presidio, ma non diminuiamo i posti letto per l’unità operativa complessa di!”: a dirlo la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia. “ Da fonti di stampa ho appreso con stupore la notizia del trasferimento, a partire dal 1 marzo, del reparto didell’“Mauro Scarlato” di Scafati presso l’“Martiri di Villa Malta” di. La decisione pare sia stata presa dal Direttore Generale dell’Asl Salerno di concerto con le Direzioni Sanitarie dei nosocomi di Nocera – Scafati e diche hanno deciso di trasferire da 8 a 12 posti letto da Scafati ...

E' sceso il numero dei positivi attivi, oggi abbiamo 133 positivi attivi di cui 3 ricoverati in. E' sceso il numero delle persone in sorveglianza sanitaria " ha concluso Di- oggi ne ...Con il trasferimento del reparto nell'diarriveranno medici, infermieri e oss anche. Il nuovo reparto dovrebbe essere attivo all'digià dal prossimo primo marzo. A ...“Trasferimento del reparto di Lungodegenza all’ospedale di Sarno: ottima possibilità di crescita per il presidio, ma non diminuiamo i posti letto per l’unità operativa complessa di Medicina!”: a dirlo ...Di Sarno: "Stiamo vedendo un raggio di luce. L'incidenza dei nuovi positivi a Somma è scesa di 3 punti rispetto ad una settimana fa." ...