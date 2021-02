Ondata di gelo | Biden vuole dichiarare lo stato di calamità nel Texas

globalistIT : - St3pny_ : RT @saichetedico: Il #Texas è stato colpito da un’ondata di gelo mai vista, sono esplose le tubature di molte case e milioni di persone son… - ASRMasterclass : RT @Terra_Pianeta: Ad #Austin, Texas, la stanno prendendo bene, l'eccezionale ondata di gelo L'anomalia termica che ha privato la popolazi… - Carmela_oltre : RT @Terra_Pianeta: Ad #Austin, Texas, la stanno prendendo bene, l'eccezionale ondata di gelo L'anomalia termica che ha privato la popolazi… - BarCincinbar : Negli USA alcuni supermercati sono rimasti a corto di beni deperibili a causa della mancanza di energia elettrica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata gelo

Una straordinariadiha colpito da qualche giorno il Texas, mettendo in tilt tutto lo stato del Sud. Il presidente Joe Biden intende dichiarare lo stato di calamità, consentendo così l'impiego di maggiori ......che a marzo dovevo cambiare la lavastoviglie e quando ho detto che ero di Codogno è sceso il". ... Lo shock è stato talmente tanto grande che, passata l', a Codogno tutti hanno tenuto la ...(askanews) – Storica nevicata in Texas, nel sud degli Stati Uniti più avvezzo a battere record per le temperature troppo elevate che per tempeste di neve e freddo. Una ondata di maltempo con pochi ...Una straordinaria ondata di gelo ha colpito da qualche giorno il Texas, mettendo in tilt tutto lo stato del Sud. Il presidente Joe Biden intende dichiarare lo stato di calamità, consentendo così l'imp ...