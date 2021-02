Omicidio di Mafia: condannati i due esecutori dell’omicidio del boss Marino (Di sabato 20 febbraio 2021) Ucciso nel 2012, nel mese di Agosto, sul lungomare di Terracina. I due killer sono stati condannati all’ergastolo. condannati all’ergastolo gli assassini del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina, in provincia di Latina. Per l’Omicidio di Mafia sono stati condannati Arcangelo Abbinante, considerato come colui che ha eseguito materialmente l’Omicidio, freddando Marino a colpi di pistola in pieno giorno e Giuseppe Montanera, anch’egli parte del commando che ha previsto l’esecuzione. condannati anche a 22 anni di reclusione Salvatore Ciotola e Carmine Rovai, considerato il loro minimo coinvolgimento nell’assassinio, anche se il pubblico ministero aveva richiesto ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021) Ucciso nel 2012, nel mese di Agosto, sul lungomare di Terracina. I due killer sono statiall’ergastolo.all’ergastolo gli assassini delGaetano, ucciso il 23 agosto del 2012 sul lungomare di Terracina, in provincia di Latina. Per l’disono statiArcangelo Abbinante, considerato come colui che ha eseguito materialmente l’, freddandoa colpi di pistola in pieno giorno e Giuseppe Montanera, anch’egli parte del commando che ha previsto l’esecuzione.anche a 22 anni di reclusione Salvatore Ciotola e Carmine Rovai, considerato il loro minimo coinvolgimento nell’assassinio, anche se il pubblico ministero aveva richiesto ...

FPennabianca : RT @laltrodiego: ?? 145 condannati per mafia prendevano il #RedditodiCittadinanza. Gente già condannata per: •associazione mafiosa •tentato… - microcerotis : RT @laltrodiego: ?? 145 condannati per mafia prendevano il #RedditodiCittadinanza. Gente già condannata per: •associazione mafiosa •tentato… - AndFranchini : RT @laltrodiego: ?? 145 condannati per mafia prendevano il #RedditodiCittadinanza. Gente già condannata per: •associazione mafiosa •tentato… - ItalicaTestudo : RT @laltrodiego: ?? 145 condannati per mafia prendevano il #RedditodiCittadinanza. Gente già condannata per: •associazione mafiosa •tentato… - laltrodiego : ?? 145 condannati per mafia prendevano il #RedditodiCittadinanza. Gente già condannata per: •associazione mafiosa •… -