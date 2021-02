(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono arrivati ieri, e già oggi inizieranno le, iche furonoe nel recupero dei corpi dei passeggeri a bordo. Grandi le aspettative. “Non siamo supereroi” spiega al quotidiano Alto Adige Maurizio Gargiulo, “siamo personale addestrato in quel tipo di ambienti e faremo tutto ciò che ènostre possibilità per cercare lì, fin dove potremo spingerci. Con la speranza di riuscire a trovare il corpo in primis e, poi, a contribuire alla risoluzione di questo caso. Senza mai perdere di vista gli aspetti umani di questa vicenda” continua il militare, “perché riconsegnare il corpo ai familiari è l’obbiettivo primario. Quando siamo chiamati a lavorare in situazioni come ...

QuotidianPost : Omicidio coniugi Neumair: impiegati nelle ricerche i subacquei della Costa Concordia - TgrRai : RT @TgrVeneto: Uccide la moglie, poi si toglie la vita. La tragedia familiare nel vicentino. Vittime della disperazione due anziani . #iose… - TgrVeneto : Uccide la moglie, poi si toglie la vita. La tragedia familiare nel vicentino. Vittime della disperazione due anzian… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? I corpi di due coniugi, lei uccisa e coperta con un lenzuolo, lui impiccato, sono stati trovati oggi all'interno di un'abita… - TgrRai : I corpi di due coniugi, lei uccisa e coperta con un lenzuolo, lui impiccato, sono stati trovati in un'abitazione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio coniugi

Corriere della Sera

... iscomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige. E dei resti dell'uomo non vi è ancora traccia. Per il duplicee ...... Benno , si trova in carcere con l'accusa di duplicee occultamento di cadavere anche se ...AltoAdige.it che parla di tentativi di depistaggio messi in atto dal figlio trentenne dei...Tragedia familiare a Rosà, in provincia di Vicenza. Marito e moglie sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione... Scopri di più ...I corpi di due coniugi, lei uccisa e coperta con un lenzuolo, lui impiccato, sono stati trovati oggi all'interno di un'abitazione a Rosà, in provincia di Vicenza. A scoprire i ...