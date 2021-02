Nuovo governo, vecchi vizi: scordiamoci le riaperture (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – La partenza dei lavori del neonato governo ha già stentato a dare segni di discontinuità rispetto all’esecutivo precedente. In specie per quanto riguarda il tema delle riaperture. Coloro che si erano illusi che con l’arrivo di Mario Draghi vi fosse fine a chiusure e privazioni di libertà personali rimarranno delusi. Esempio lampante della volontà di non cambiare l’approccio della pandemia è stata la conferma del ministro Speranza, uno dei volti più inetti della nostra scena politica. Nuovo governo, vecchi vizi E’ opportuno esaminare le scelte dannose per l’economia, i lavoratori ed i cittadini che il governo, dopo solo pochi giorni da inizio mandato, ha già deciso di operare. A poche ore dalle riaperture previste è stata infatti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – La partenza dei lavori del neonatoha già stentato a dare segni di discontinuità rispetto all’esecutivo precedente. In specie per quanto riguarda il tema delle. Coloro che si erano illusi che con l’arrivo di Mario Draghi vi fosse fine a chiusure e privazioni di libertà personali rimarranno delusi. Esempio lampante della volontà di non cambiare l’approccio della pandemia è stata la conferma del ministro Speranza, uno dei volti più inetti della nostra scena politica.E’ opportuno esaminare le scelte dannose per l’economia, i lavoratori ed i cittadini che il, dopo solo pochi giorni da inizio mandato, ha già deciso di operare. A poche ore dallepreviste è stata infatti ...

