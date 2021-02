Nuovo Dpcm, ipotesi Italia tutta arancione. Ma le regioni si dividono (Di sabato 20 febbraio 2021) Un cambio di passo sulle norme che determinano i colori delle regioni , per evitare i continui cambi, e che leghi le decisioni a parametri più oggettivi. Il tutto però senza abbassare la guardia perché... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 febbraio 2021) Un cambio di passo sulle norme che determinano i colori delle, per evitare i continui cambi, e che leghi le decisioni a parametri più oggettivi. Il tutto però senza abbassare la guardia perché...

RaiNews : #COVID19, vertice dei governatori delle #Regioni su nuovo #Dpcm. Da domani tornano in arancione Campania Emilia Rom… - Lucia25443382 : RT @andiamoviaora: Come costringono il popolo a comportarsi da idioti? Lo impauriscono. Ma il giochino può finire dipende da noi. Perché co… - ElizabethRavag1 : RT @andiamoviaora: Come costringono il popolo a comportarsi da idioti? Lo impauriscono. Ma il giochino può finire dipende da noi. Perché co… - IvoAyrton : RT @WCostituzione: Se Draghi non avesse voluto continuare il lavoro sporco di Conte oltre a non aver compiuto le mosse orrende che ha già… - maurogab1 : RT @WCostituzione: Se Draghi non avesse voluto continuare il lavoro sporco di Conte oltre a non aver compiuto le mosse orrende che ha già… -