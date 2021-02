Nuova Zelanda, assorbenti gratis contro la povertà mestruale. Cosa fanno gli altri paesi? (Di sabato 20 febbraio 2021) Assorbenti gratis per tutte le studentesse in Nuova Zelanda. Il governo di Jacinda Ardern ha stanziato 25 milioni di dollari neozelandesi per distribuire, da giugno 2021, gratuitamente in tutte le scuole gli assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) Assorbenti gratis per tutte le studentesse in Nuova Zelanda. Il governo di Jacinda Ardern ha stanziato 25 milioni di dollari neozelandesi per distribuire, da giugno 2021, gratuitamente in tutte le scuole gli assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale.

ilpost : La Nuova Zelanda garantirà assorbenti gratuiti a tutte le studentesse - Agenzia_Ansa : Assorbenti gratis in tutte le scuole della Nuova Zelanda. La premier Jacinda Ardern: 'Un'alunna su 12 salta le lezi… - Agenzia_Ansa : Tutte le scuole in Nuova Zelanda offriranno a partire da giugno assorbenti e altri prodotti gratis alle alunne con… - TheRainWoman1 : RT @andavatuttobene: Da oggi in Nuova Zelanda gli assorbenti saranno gratuiti per tutte le studentesse. In Italia l'Iva sugli assorbenti ri…