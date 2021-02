Non sprechiamo l'occasione Draghi. Facciamo le riforme istituzionali (Di sabato 20 febbraio 2021) Le voci cominciano a moltiplicarsi. Roberto D’Alimonte sull’HuffPost, Walter Veltroni sul Corriere, Luigi Zanda su Repubblica. I politici e i politologi più avveduti insistono affinché il Parlamento non perda l’occasione di questa vaga concordia nazionale e nel tempo sospeso del governo Draghi vari quelle riforme istituzionali in mancanza delle quali continueremo ad aver bisogno di non politici per supplire alle carenze strutturali della Politica. È quello che, nel mio piccolo, ho sostenuto mercoledì scorso nell’aula del Senato durante la discussione generale sulla fiducia al governo. Sono partito da un assunto: Mario Draghi non è la causa, ma l’effetto della crisi della politica. Assunto basato su quella che considero una regola generale: quando un ordine, un potere o una personalità esterna ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Le voci cominciano a moltiplicarsi. Roberto D’Alimonte sull’HuffPost, Walter Veltroni sul Corriere, Luigi Zanda su Repubblica. I politici e i politologi più avveduti insistono affinché il Parlamento non perda l’di questa vaga concordia nazionale e nel tempo sospeso del governovari quellein mancanza delle quali continueremo ad aver bisogno di non politici per supplire alle carenze strutturali della Politica. È quello che, nel mio piccolo, ho sostenuto mercoledì scorso nell’aula del Senato durante la discussione generale sulla fiducia al governo. Sono partito da un assunto: Marionon è la causa, ma l’effetto della crisi della politica. Assunto basato su quella che considero una regola generale: quando un ordine, un potere o una personalità esterna ...

