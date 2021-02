“Non Speranza, ma fatti. Salviamo la montagna”. La protesta di CasaPound (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Bloccare la riapertura degli impianti sciistici sta causando un dramma economico e sociale. Come sintetizzato perfettamente da Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio, è stata una “decisione immotivata, incomprensibile e inaccettabile nella sua intempestività, irrispettosa di tanti operatori della filiera turistica e dell’indotto”. Così oggi CasaPound Italia, nelle maggiori località sciistiche d’Italia, ha deciso di protestare contro la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza. Decine di striscioni in cui si legge: “Non Speranza ma fatti, Salviamo la montagna”. “Il lavoro? Senza Speranza. Salviamo la montagna” “La nostra solidarietà – si legge nella nota di Cpi- va al settore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Bloccare la riapertura degli impianti sciistici sta causando un dramma economico e sociale. Come sintetizzato perfettamente da Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio, è stata una “decisione immotivata, incomprensibile e inaccettabile nella sua intempestività, irrispettosa di tanti operatori della filiera turistica e dell’indotto”. Così oggiItalia, nelle maggiori località sciistiche d’Italia, ha deciso dire contro la decisione del ministro della Salute, Roberto. Decine di striscioni in cui si legge: “Nonmala”. “Il lavoro? Senzala” “La nostra solidarietà – si legge nella nota di Cpi- va al settore ...

