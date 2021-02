Non solo vaccini: l'Rna è la scommessa della scienza che può rivoluzionare la medicina (Di sabato 20 febbraio 2021) Si chiama RNA. È sulla cresta dell’onda perché alcuni dei più efficaci vaccini anti-Covid sono proprio a base di RNA. Ma i vaccini di nuova generazione, seppur una novità assoluta nel campo della medicina, sono solo una parte del potenziale di applicazione di queste piccole molecole in campo terapeutico. Dalla cura dei tumori all’Alzheimer, dalle malattie cardiovascolari alle infezioni, fino alle malattie ereditarie rare e le malattie neurodegenerative, l’RNA sta diventando il nuovo DNA e le terapie che ne derivano rappresentato uno strumento farmacologico fondamentale in diversi settori della medicina.Molte malattie sono legate a difetti genetici, innati o acquisiti: l’idea è usare frammenti di RNA come intermediari per aggiustare quello che viene costruito male, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Si chiama RNA. È sulla cresta dell’onda perché alcuni dei più efficacianti-Covid sono proprio a base di RNA. Ma idi nuova generazione, seppur una novità assoluta nel campo, sonouna parte del potenziale di applicazione di queste piccole molecole in campo terapeutico. Dalla cura dei tumori all’Alzheimer, dalle malattie cardiovascolari alle infezioni, fino alle malattie ereditarie rare e le malattie neurodegenerative, l’RNA sta diventando il nuovo DNA e le terapie che ne derivano rappresentato uno strumento farmacologico fondamentale in diversi settori.Molte malattie sono legate a difetti genetici, innati o acquisiti: l’idea è usare frammenti di RNA come intermediari per aggiustare quello che viene costruito male, ...

trash_italiano : Ho delle vibes su questo ragionamento: 'se resta Stefania non succede molto, mentre se esce continuiamo la storia… - TNannicini : Ho visto dei commenti agghiaccianti alla foto di Liliana Segre che si vaccina. Non li ripubblico, non voglio dargli… - LegaSalvini : Camillo Ruini (Cardinale e arcivescovo): 'Salvini nelle circostanze presenti ha agito con saggezza e determinazione… - luca39514748 : @LudoPensante @Sara_14Jun Tu stai parlando con persone a cui non frega nulla della realtà. Stanno su Twitter solo p… - hyunphorja : manca solo chan non è possibile -