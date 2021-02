Non c’è il male da una parte e il bene dall’altra, vale anche per Raffaele Cutolo (Di sabato 20 febbraio 2021) L’articolo-intervista di Titti beneduce a Anna Viscito, figlia di Mario, la prima vittima di Raffaele Cutolo, fa emergere dall’oblio la vera storia di quella vicenda. Tutti hanno visto il film di Peppino Tornatore, molti lo hanno apprezzato, ma lì quell’episodio era stato ricostruito e narrato come un delitto d’onore. Cosa che non fu. Otto colpi di pistola furono esplosi dal ventunenne Cutolo dopo che questi aveva quasi investito una dodicenne che, di conseguenza, inveiva contro di lui e che per tutta risposta veniva schiaffeggiata dall’uomo, con l’effetto di una furibonda lite con altri accorsi sul teatro dei fatti. Ad avere la peggio era il Viscito, giovane della stessa età del criminale. I colpi raggiungevano proprio costui, ritenuto reo di esser intervenuto a separare Cutolo da altro uomo, tale ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) L’articolo-intervista di Tittiduce a Anna Viscito, figlia di Mario, la prima vittima di, fa emergere dall’oblio la vera storia di quella vicenda. Tutti hanno visto il film di Peppino Tornatore, molti lo hanno apprezzato, ma lì quell’episodio era stato ricostruito e narrato come un delitto d’onore. Cosa che non fu. Otto colpi di pistola furono esplosi dal ventunennedopo che questi aveva quasi investito una dodicenne che, di conseguenza, inveiva contro di lui e che per tutta risposta veniva schiaffeggiata dall’uomo, con l’effetto di una furibonda lite con altri accorsi sul teatro dei fatti. Ad avere la peggio era il Viscito, giovane della stessa età del criminale. I colpi raggiungevano proprio costui, ritenuto reo di esser intervenuto a separareda altro uomo, tale ...

