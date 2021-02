Nissan Qashqai | la terza generazione cambia pelle

Leggi su gqitalia

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lasi rinnova completamente e con lapunta tutto sui motori ibridi, sul design e sulla tecnologia. Dopo aver inventato il crossover nel 2007 e aver vendute con le prime dueoltre tre milioni di auto in tutta Europa, ora è il momento di tornare in vetta alle classifiche, visto che nel frattempo i concorrenti non sono rimasti a guardare. Così, come per i suoi predecessori, anche la nuovaè stata progettata in Gran Bretagna, tra il centro di design di Londra e quello tecnico di Cranfield, nel Bedfordshire. «Il punto di partenza per la progettazione e lo sviluppo del nuovoè stata un’analisi approfondita delle relazioni che abbiamo instaurato con i nostri clienti negli ultimi 13 anni. ...