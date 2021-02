Nelle Foreste Casentinesi si può praticare il “bagno di foresta” (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati In inglese si chiama “forest bathing” mentre in giapponese è “shinrin-yoku”, ma hanno il medesimo significato: bagno di foresta. Semplicemente, indica una cosa che chi cammina già conosce: passeggiare in un bosco “immergendosi” nella vegetazione ed il fogliame ha potere rigenerante e anti stress. Secondo alcuni studi, è stato scoperto che quando le persone trascorrono alcune ore in un ambiente più naturale come Foreste, parchi e altri luoghi con una grande concentrazione di alberi vi è un aumento delle difese immunitarie. Per questo motivo, se un individuo si reca in una foresta e respira profondamente può godere di numerosi benefici, tra i quali concentrazioni inferiori di cortisolo, diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, diminuzione dello stress e cura alla ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati In inglese si chiama “forest bathing” mentre in giapponese è “shinrin-yoku”, ma hanno il medesimo significato:di. Semplicemente, indica una cosa che chi cammina già conosce: passeggiare in un bosco “immergendosi” nella vegetazione ed il fogliame ha potere rigenerante e anti stress. Secondo alcuni studi, è stato scoperto che quando le persone trascorrono alcune ore in un ambiente più naturale come, parchi e altri luoghi con una grande concentrazione di alberi vi è un aumento delle difese immunitarie. Per questo motivo, se un individuo si reca in unae respira profondamente può godere di numerosi benefici, tra i quali concentrazioni inferiori di cortisolo, diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, diminuzione dello stress e cura alla ...

