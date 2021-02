Nella colonia di pinguini c'è uno completamente giallo, la foto unica: 'Come vincere alla lotteria, ecco perché' (Di sabato 20 febbraio 2021) Raro pinguino giallo avvistato Nella parte Sud del globo. Le immagini sono state catturate da un fotografo naturalista tra migliaia di pinguini bianchi e neri su un'isola dell'Atlantico meridionale. È ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Raro pinguinoavvistatoparte Sud del globo. Le immagini sono state catturate da ungrafo naturalista tra migliaia dibianchi e neri su un'isola dell'Atlantico meridionale. È ...

soteros1 : RT @OGiannino: NO, almeno questo non è colpa di Pirlo. Avvistato per la prima volta nella storia in Sud Atlantico, in una maxi colonia di p… - tirzan65 : @micheledalai meraviglioso se Schwazer riuscisse a gareggiare a Tokyo. Ancora meglio trovare chi ha fatto parte del… - gpellarin84 : RT @OGiannino: NO, almeno questo non è colpa di Pirlo. Avvistato per la prima volta nella storia in Sud Atlantico, in una maxi colonia di p… - VaniaDelli : RT @VaniaDelli: #Elgin #Scozia Nel 1745 fu al centro della sfortunata ribellione 'giacobita'. Clan locali si schierarono in difesa di Carl… - zonaTv : RT @OGiannino: NO, almeno questo non è colpa di Pirlo. Avvistato per la prima volta nella storia in Sud Atlantico, in una maxi colonia di p… -