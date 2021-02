Nel centrodestra sempre alte le quotazioni di Lucio Lonardo ma si sonda la società civile (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiO Lucio Lonardo, in quota Forza Italia o un nome della società civile. Per la definizione del candidato sindaco del centrodestra sono queste, oggi, le strade più percorribili. Meno praticabili, invece, le piste – pure emerse e battute nei giorni scorsi – che porterebbero all’ex sindaco Sandro Nicola D’Alessandro o a Nazzareno Orlando. D’altronde, oltre ai partiti, al tavolo dell’alleanza è seduta anche ‘Benevento Libera’. E se la scelta dovesse ricadere su un profilo espressione della ‘destra storica’ della città, allora anche Luigi Bocchino e Alberto Mignone, i due principali riferimenti dell’associazione, eserciterebbero il diritto di avanzare la propria candidatura. Sconsigliabile, dunque, introdurre ulteriori elementi di tensione all’interno di una coalizione che già così ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiO, in quota Forza Italia o un nome della. Per la definizione del candidato sindaco delsono queste, oggi, le strade più percorribili. Meno praticabili, invece, le piste – pure emerse e battute nei giorni scorsi – che porterebbero all’ex sindaco Sandro Nicola D’Alessandro o a Nazzareno Orlando. D’altronde, oltre ai partiti, al tavolo dell’alleanza è seduta anche ‘Benevento Libera’. E se la scelta dovesse ricadere su un profilo espressione della ‘destra storica’ della città, allora anche Luigi Bocchino e Alberto Mignone, i due principali riferimenti dell’associazione, eserciterebbero il diritto di avanzare la propria candidatura. Sconsigliabile, dunque, introdurre ulteriori elementi di tensione all’interno di una coalizione che già così ...

