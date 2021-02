Navalny, tribunale conferma 3 anni di carcere (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tribunale di Mosca ha confermato la pena a quasi tre anni di detenzione per Aexei Navalny. L’oppositore di Vladimir Putin deve oggi comparire in aula anche per un secondo procedimento giudiziario a suo carico. Il tribunale moscovita ha respinto l’appello presentato da Navalny, nel caso che ha suscitato un’ampia condanna internazionale e manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Il blogger era ricorso in appello contro la sentenza di condanna per violazione dei termini della libertà provvisoria, relativa ad una condanna per frode del 2014. La condanna è stata confermata nonostante il fatto che Navalny sia stato costretto lo scorso anno a violare i termini stabiliti dal tribunale, perché ricoverato d’urgenza in Germania a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Mosca hato la pena a quasi tredi detenzione per Aexei. L’oppositore di Vladimir Putin deve oggi comparire in aula anche per un secondo procedimento giudiziario a suo carico. Ilmoscovita ha respinto l’appello presentato da, nel caso che ha suscitato un’ampia condanna internazionale e manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Il blogger era ricorso in appello contro la sentenza di condanna per violazione dei termini della libertà provvisoria, relativa ad una condanna per frode del 2014. La condanna è statata nonostante il fatto chesia stato costretto lo scorso anno a violare i termini stabiliti dal, perché ricoverato d’urgenza in Germania a ...

