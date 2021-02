Nato-Ue-Usa | l’agenda transatlantica di Stoltenberg letta da Camporini

Leggi su formiche

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Non credo in un’America da sola, non credo in un’Europa da sola, credo solo negli Stati Uniti e nell’Unione europea insieme”, saluta così la platea della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il segretario generale della, Jens Stolteberg. Parlando come ospite di un panel dal titolo programmatico, “A New Transatlantic Agenda”, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel,ha sottolineato una serie di questioni, “sfide”, chee Ue “devono” affrontare insieme. “L’Europa e il Nord America devono difendere l’ordine internazionale basato sulle regole e sfidato da potenze autoritarie. Cina e Russia stanno cercando di riscrivere le regole della strada”, per questo secondoc’è necessità adesso come mai di rafforzare ...