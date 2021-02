Napoli, torna come nuovo il murales dedicato a Nino D’Angelo (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – torna come nuovo il murale dedicato al cantante partenopeo Nino D’Angelo. A comunicarlo è lo stesso autore del disegno, il noto street artist Jorit. Nelle scorse settimane il murale dedicato al famoso cantante dal caschetto biondo era stato infangato e rovinato a seguito della polemica sulla rimozione dei murales e delle edicole volitive dei giovani criminali. A San Pietro a Patierno però è tornato tutto alla normalità. Il murales è stato ripristinato dallo stesso Jorit e riconsegnato quindi a tutto il quartiere che lo ha fortemente richiesto. Queste le parole di Jorit sul proprio profilo facebook: “Il murale di Nino D’Angelo è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoil muraleal cantante partenopeo. A comunicarlo è lo stesso autore del disegno, il noto street artist Jorit. Nelle scorse settimane il muraleal famoso cantante dal caschetto biondo era stato infangato e rovinato a seguito della polemica sulla rimozione deie delle edicole volitive dei giovani criminali. A San Pietro a Patierno però èto tutto alla normalità. Ilè stato ripristinato dallo stesso Jorit e riconsegnato quindi a tutto il quartiere che lo ha fortemente richiesto. Queste le parole di Jorit sul proprio profilo facebook: “Il murale diè ...

