Napoli | spacciatore recidivo | vendeva droga durante gli arresti domiciliari

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del commissariato di Fuorigrotta hanno effettuato un controllo straordinario presso un’abitazione di via Cumana ed hanno rinvenuto 23 buste di marijuana. L’uomo di 37 anni trovato in possesso dei 25 grammi dellaleggera è strato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, come riporta il meridiano news. La scoperta è avvenuta all’interno della sua abitazione dove A.G. sta scontando il periodo disempre per reati in materia di stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.