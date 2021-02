Napoli | ristabiliti Koulibaly e Ghoulam | il punto sugli infortunati

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilritrovae Faouzi: i due calciatori sonodopo il COVID. Ilaltriin casa azzurra Ilfa ilsul momento tra i recuperi e gli. Ecco il report ufficiale. «Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Faouzie Kalidouhanno completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. I calciatori, al termine delle ...

Il Napoli ritrova Koulibaly e Faouzi Ghoulam: i due calciatori sono ristabiliti dopo il COVID. Il punto sugli altri infortunati in casa azzurra «Petagna, Lozano e Ospina hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Hysaj e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo e terapie. Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo. Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly hanno completato l'iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. I calciatori, al termine delle ...