Napoli, poche mascherine e assembramenti per l’aperitivo in strada: le immagini della movida senza regole – Video (Di sabato 20 febbraio 2021) Sembra un Video girato più di un anno fa, quando il coronavirus non era ancora comparso nel nostro Paese: centinaia di giovani accalcati in strada, per l’aperitivo. Peccato che le immagini siano state girate a Napoli venerdì sera, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. A diffonderle, il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli. Da domenica 21 febbraio, peraltro, la Campania passerà in zona arancione insieme a Molise ed Emilia-Romagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Sembra ungirato più di un anno fa, quando il coronavirus non era ancora comparso nel nostro Paese: centinaia di giovani accalcati in, per. Peccato che lesiano state girate avenerdì sera, in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. A diffonderle, il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli. Da domenica 21 febbraio, peraltro, la Campania passerà in zona arancione insieme a Molise ed Emilia-Romagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

