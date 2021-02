Napoli piange l’ex Bellugi: a dicembre gli erano state amputate le gambe (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ morto l’ex difensore del Napoli Mauro Bellugi. Con la casacca partenopea ha giocato durante l’annata 1979-80 collezionando 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Mauro Bellugi aveva 71 anni, appena compiuti lo scorso 7 febbraio. A dicembre aveva subito l’amputazione delle gambe a causa del Covid, aveva da poco iniziato la riabilitazione Napoli si stringe quindi attorno alla famiglia dell’ex difensore che ha vestito anche la maglia della nazionale in ben 32 occasioni partecipando da protagonista al Mondiale di calcio del 1978. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ mortodifensore delMauro. Con la casacca partenopea ha giocato durante l’annata 1979-80 collezionando 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Mauroaveva 71 anni, appena compiuti lo scorso 7 febbraio. Aaveva subito l’amputazione dellea causa del Covid, aveva da poco iniziato la riabilitazionesi stringe quindi attorno alla famiglia deldifensore che ha vestito anche la maglia della nazionale in ben 32 occasioni partecipando da protagonista al Mondiale di calcio del 1978. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

maurodistefano_ : Il calcio piange la morte di Mauro #Bellugi, ex giocatore di #Inter, #Bologna, #Napoli e Pistoiese. Aveva 71 anni - ottopagine : Napoli piange Casillo e Ciaramella due figure di spicco #Napoli - JJM8693 : @NinaRicci_us Chi chiagne fotte a chi ride. Chi piange sempre suscita pietà negli altri e ne riceve aiuto. Mentre… - JPlanet1897 : @sscnapoli Fottuto #Karma.. il giorno prima si gode per la sconfitta della #Juve.. il giorno dopo si piange per la sconfitta del #Napoli ?? - doramengoni : @trash_italiano E la gente piange sempre miseria. A Napoli diremmo piangono e fottono. In napoletano è più bello però Chiagnen e fottn -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piange Morto Mauro Bellugi, l'ex calciatore subì amputazione gambe per Covid Il mondo del calcio è in lutto. Piange , l'ex difensore di Inter , Bologna, Napoli e Pistoiese (227 presenze e zero gol), che il 7 febbraio aveva 71 anni. A novembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza ...

Il calcio piange Mauro Bellugi In carriera aveva vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, oltre che quella della nazionale con 32 presenze. Il suo unico gol in carriera con l'Inter fu in Coppa Campioni ...

Napoli piange Casillo e Ciaramella due figure di spicco Ottopagine Il calcio piange Mauro Bellugi: se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter E’ morto Mauro Bellugi. L’ex calciatore e difensore dell’Inter aveva subito l’amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid. Aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. In carriera aveva vesti ...

Napoli piange l’ex Bellugi: a dicembre gli erano state amputate le gambe Napoli – E’ morto l’ex difensore del Napoli Mauro Bellugi. Con la casacca partenopea ha giocato durante l’annata 1979-80 collezionando 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Mauro Bell ...

Il mondo del calcio è in lutto., l'ex difensore di Inter , Bologna,e Pistoiese (227 presenze e zero gol), che il 7 febbraio aveva 71 anni. A novembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza ...In carriera aveva vestito le maglie di Inter, Bologna,, Pistoiese, oltre che quella della nazionale con 32 presenze. Il suo unico gol in carriera con l'Inter fu in Coppa Campioni ...E’ morto Mauro Bellugi. L’ex calciatore e difensore dell’Inter aveva subito l’amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid. Aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. In carriera aveva vesti ...Napoli – E’ morto l’ex difensore del Napoli Mauro Bellugi. Con la casacca partenopea ha giocato durante l’annata 1979-80 collezionando 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Mauro Bell ...