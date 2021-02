Napoli, il Good Fellas chiude i battenti: “Ultimo baluardo della musica live” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il noto locale, situato in pieno Vomero, Good Fellas, si è arreso alla pandemia ed al coronavirus. Ha chiuso i battenti dopo ben 12 anni tra il rammarico di tutti coloro che lo hanno vissuto come una seconda casa. Vero e proprio luogo di culto musicale per gli appassionati e non, era un punto di ritrovo e di riferimento per i tantissimi musicisti partenopei che si recavano lì all’insegna del divertimento e della buona musica. C’è molto rammarico per la chiusura di questo locale che negli anni ha ospitato grandi artisti. Tra questi impossibile non menzionare Piero Pelù, Stef Burns e Dennis Chambers. Musicisti e cantanti dalla caratura nazionale ed internazionale che hanno gradualmente accresciuto il valore del Good ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il noto locale, situato in pieno Vomero,, si è arreso alla pandemia ed al coronavirus. Ha chiuso idopo ben 12 anni tra il rammarico di tutti coloro che lo hanno vissuto come una seconda casa. Vero e proprio luogo di cultole per gli appassionati e non, era un punto di ritrovo e di riferimento per i tantissimi musicisti partenopei che si recavano lì all’insegna del divertimento ebuona. C’è molto rammarico per la chiusura di questo locale che negli anni ha ospitato grandi artisti. Tra questi impossibile non menzionare Piero Pelù, Stef Burns e Dennis Chambers. Musicisti e cantanti dalla caratura nazionale ed internazionale che hanno gradualmente accresciuto il valore del...

