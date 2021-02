Napoli, il caso Galleria Vittoria: l'amministrazione regno del «futtetenne» (Di sabato 20 febbraio 2021) Gentile Direttore, la Galleria Vittoria, snodo nevralgico della nostra città, è ormai chiusa da diversi e lunghi mesi. Sulle gravi conseguenze derivanti dall?impossibilità... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 febbraio 2021) Gentile Direttore, la, snodo nevralgico della nostra città, è ormai chiusa da diversi e lunghi mesi. Sulle gravi conseguenze derivanti dall?impossibilità...

fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - SkyTG24 : Covid Campania, a Napoli trovata rara variante: è il primo caso in Italia - carlaruocco1 : #Napoli è la capitale mondiale della pizza, nonostante le autoproclamazioni di Chicago. Non a caso l' #Unesco ha di… - mattinodinapoli : Napoli, il caso Galleria Vittoria: l'amministrazione regno del «futtetenne» - stefanovaiani : @AzzoJacopo Attaccare non vuol dire solo quando stai perdendo e sei obbligato, col porto fino al 70’ 0 tiri, col Na… -