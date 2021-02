Napoli, festa in casa con 38 persone ma i vicini chiamano la polizia: “Sentiamo schiamazzi e musica” (Di sabato 20 febbraio 2021) Napoli. Nonostante i divieti avevano pensato di organizzare una festa di compleanno con ben 38 persone ma sono stati scoperti e sanzionati dalla polizia. Napoli, festa in casa nonostante il Covid Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo e dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 febbraio 2021). Nonostante i divieti avevano pensato di organizzare unadi compleanno con ben 38ma sono stati scoperti e sanzionati dallainnonostante il Covid Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo e dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

