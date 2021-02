Napoli, da Mertens fino a Politano e Demme: la situazione infortunati (Di sabato 20 febbraio 2021) Finalmente arriva qualche buona notizia per Gattuso, che intanto ha recuperato i due positivi al Covid. Leggi su 90min (Di sabato 20 febbraio 2021) Finalmente arriva qualche buona notizia per Gattuso, che intanto ha recuperato i due positivi al Covid.

BombeDiVlad : ??? #Napoli, #Mertens vicino al rientro ???Pronto per la sfida contro il #Granada? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad - NapoliceI : Napoli, Mertens rientra in Italia: a disposizione per la gara col Granada - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Mertens rientra tra lunedì e martedì, poi lavorerà in gruppo in vista del Granada - MondoNapoli : Napoli, buone notizie dall'infermeria: fissata la data del rientro di Mertens - - La_Bianconera : @MemeMarcoX @juventusfc Il Porto era a posto. Il Napoli aveva tutti titolari tranne i due centrali di difesa, dei q… -