Napoli, 21 nuovi studenti positivi al covid: il bollettino dell'Asl

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Sono 21 i nuovi studenti che hanno contratto il covid19 nelle scuole di Napoli, con loro anche 6 docenti e un membro del personale Ata. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Asl Napoli 1. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, ci sono due studenti delle elementari e tre delle superiori positivi, mentre nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta hanno il virus un bimbo della scuola dell'infanzia e due delle elementari ma anche un non docente della scuola dell'infanzia. Nel distretto di Arenella e Vomero è positivo un bimbo dell'asilo, due delle medie e uno delle superiori, ma anche un docente delle superiori. A Chiaiano, Piscinola e Marianella ha il virus un bimbo ...

