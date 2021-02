Naomi Osaka, da stella degli Australian Open ad icona planetaria (Di domenica 21 febbraio 2021) L’edizione del 2021 degli Australian Open ha forse consacrato in maniera dirompente Naomi Osaka, issandola come possibile monopolizzatrice degli Slam tennistici nei prossimi anni. Il successo nella finale di Melbourne Park è il numero quattro nel computo dei major, che a 24 anni traduce in un futuro roseo. L’americana Brady ha potuto veramente poco durante l’ultimo atto giocato nell’immenso teatro della Rod Laver Arena, uscendone sconfitta in due rapidi ( e alquanto noiosi) parziali. La giapponese sale a quattro nel computo dei tornei del Grande Slam vinti, tutti ottenuti sul cemento. Ora serve un ulteriore step di crescita anche sulle altre superfici, ma il tempo è tutto dalla sua parte. Inoltre Naomi è brava nel campo da tennis quanto nel sociale: infatti da molti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) L’edizione del 2021ha forse consacrato in maniera dirompente, issandola come possibile monopolizzatriceSlam tennistici nei prossimi anni. Il successo nella finale di Melbourne Park è il numero quattro nel computo dei major, che a 24 anni traduce in un futuro roseo. L’americana Brady ha potuto veramente poco durante l’ultimo atto giocato nell’immenso teatro della Rod Laver Arena, uscendone sconfitta in due rapidi ( e alquanto noiosi) parziali. La giapponese sale a quattro nel computo dei tornei del Grande Slam vinti, tutti ottenuti sul cemento. Ora serve un ulteriore step di crescita anche sulle altre superfici, ma il tempo è tutto dalla sua parte. Inoltreè brava nel campo da tennis quanto nel sociale: infatti da molti ...

